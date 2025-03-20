Александр Мостовой: сейчас никто не заботится о ценности рекордов в футболе

Во время товарищеского матча BetBoom между сборными России и Гренады (5:0), Дзюба забил свой 31-й гол, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

На вопрос о ценности рекорда Дзюбы, особенно с учетом забитого гола в ворота Гренады, Мостовой ответил, что сейчас никто не заботится о ценностях.

«Мы бы тоже забили. Но это не имеет отношения к рекорду, верно? Вызвали Артемия в сборную, а когда он был необходим в игре против Хорватии, его не приглашали. Сказали, что он не в форме. Сейчас никто не заботится о ценностях, не обращает внимания», — сказал он.

Сборная России одержала победу над Гренадой со счетом 5:0 19 марта. Голы забивали Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артем Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев. Следующая игра состоится 25 марта против команды Замбии, начало в 20:00 по московскому времени.