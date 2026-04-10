Александр Головин пропустит матч против «Парижа» из-за повреждения бедра

Полузащитник российского происхождения, выступающий за клуб «Монако», Александр Головин не выйдет на поле в следующем матче Лиги 1. Пресс-служба клуба объявила, что 29-летний футболист получил травму правой приводящей мышцы бедра. Это означает, что он пропустит игру против «Парижа», запланированную на 10 апреля, сообщил «Ридус» .

Головин активно участвовал в 31 матче за «Монако» в текущем сезоне, забив пять мячей и сделав шесть результативных передач. С лета 2018 года он защищает цвета этого французского клуба. Сейчас «Монако» занимает пятое место в чемпионате с 49 очками, а «Париж» находится на тринадцатой строчке с 32 очками.