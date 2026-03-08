Актер Раскатов заявил, что фигуристка Анна Щербакова способна покорить кинематограф

Партнер Анны Щербаковой по проекту «Ледниковый период» актер Константин Раскатов в интервью Metaratings.ru выразил уверенность в перспективности карьеры олимпийской чемпионки в мире кино.

По мнению артиста, спортсмены способны удивлять публику новыми талантами — помимо выдающихся спортивных достижений Щербакова обладает необходимыми качествами для развития актерского мастерства.

Раскатов отметил, что участие в ледовых шоу позволило девушке раскрыть потенциал и научиться играть различные роли, что непременно привлечет внимание продюсеров и режиссеров. Фигуристке предлагается попробовать себя в фильмах о спорте или драмах, связанных с преодолением трудностей и победами над собой.

Поддерживая идею начала кинокарьеры, артист подчеркнул работоспособность спортсменки и призвал создателей фильмов обратить внимание на уникальную личность Щербаковой, способную создать яркие образы даже в неожиданных амплуа.

Анна Щербакова завоевала мировое признание, став олимпийской чемпионкой Пекинской Олимпиады 2022 года, чемпионкой мира 2021 года, двукратной чемпионкой Европы и трёхкратной чемпионкой России.