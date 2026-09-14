Акинфеев рассказал, что после травмы создал картинку прощального матча

Голкипер футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев уже представил, как будет выглядеть его прощальный матч. Об этом спортсмен рассказал в интервью ИС «Вести» .

Вратарь получил травму 4 апреля и с тех пор не выходил на поле на официальных турнирах. По словам Акинфеева, в связи с этой ситуацией у него в голове возникла картинка последней игры.

«Нет такого, что я чего-то испугался, что все, закончил карьеру», — заверил футболист.

Он добавил, что нарисовать картинку до конца сможет после прощального матча Вагнера Лава, который пройдет 26 сентября.

Акинфеев — капитан команды ЦСКА, в июне контракт с ним продлили до конца сезона 2026/27, несмотря на травму. Легендарный защитник Владимир Пономарев назвал это решение клуба продуманным и необходимым.