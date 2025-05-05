Акинфеев подал документы для регистрации товарного знака «нога бога»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев намерен зарегистрировать товарный знак «нога бога». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу Роспатента.
В матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира в 2018 году Акинфеев отбил ногой удар в серии послематчевых пенальти. Этот эпизод спортивная общественность и болельщики стали называть «ногой бога».
Российская команда на том чемпионате мира под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии в серии пенальти.
Вместе с ЦСКА Акинфеев шесть раз становился чемпионом России и семь раз выигрывал Кубок, а в 2005 году стал победителем Кубка УЕФА.
С начала карьеры футболист выступает за армейский клуб. Ранее стало известно, что Акинфеев по первому профессиональному контракту зарабатывал меньше девяти тысяч рублей в месяц.
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