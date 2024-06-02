Академия футбольной «Балтики» сообщила о смерти своего 15-летнего воспитанника

Футболист молодежной команды «Балтика» Валентин Ботоногов умер в возрасте 15 лет. Об этом сообщила академия калининградского клуба в Telegram-канале .

Юный спортсмен мужественно боролся с тяжелым заболеванием, которое ему диагностировали в 2023 году. Ботоногов прошел курс лечения и перенес операцию, однако потом болезнь обострилась. Парню требовались дорогостоящие препараты, которые были не по карману семье.

«Состояние Валентина резко ухудшилось несколько дней назад, из-за чего он был введен в медикаментозную кому, из которой не вышел», — передали в футбольном клубе.

Академия клуба «Балтика» выразила соболезнования родным и близким Ботоногова.