«Ак Барс» подписал контракт с экс-вратарем «Авангарда» Бердиным
Казанский клуб «Ак Барс» подписал контракт с новым вратарем основного состава. Им стал 27-летний Михаил Бердин, ранее защищавший ворота омского «Авангарда», сообщил сайт inkazan.ru.
Соглашение игрока и команды рассчитано на один год. Ранее главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил о намерении укрепить позиции команды, включая позицию вратаря.
За свою карьеру в КХЛ Михаил Бердин провел 94 матча за СКА, «Сочи» и «Авангард», отразив 91,3% бросков, добавил сайт vse42.ru.
