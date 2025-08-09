«Ак Барс» подписал контракт с экс-вратарем «Авангарда» Бердиным

Казанский клуб «Ак Барс» подписал контракт с новым вратарем основного состава. Им стал 27-летний Михаил Бердин, ранее защищавший ворота омского «Авангарда», сообщил сайт inkazan.ru .

Соглашение игрока и команды рассчитано на один год. Ранее главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил о намерении укрепить позиции команды, включая позицию вратаря.

За свою карьеру в КХЛ Михаил Бердин провел 94 матча за СКА, «Сочи» и «Авангард», отразив 91,3% бросков, добавил сайт vse42.ru.