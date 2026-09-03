Агроном Воробей сообщила, что футбольный газон требует круглосуточного ухода

Футбольное поле нельзя подготовить за день или неделю: газон требует непрерывного контроля влажности и состояния покрытия. За полем «Ростех Арены» в Калининграде круглосуточно следят семь специалистов, передает ИА НСН .

Главный спортивный агроном «Ростех Арены» Александра Воробей рассказала, что подготовка поля к матчам идет постоянно, а не начинается накануне игры. Специалисты обслуживают газон без выходных и контролируют все элементы покрытия в реальном времени.

«У нас нет выходных, мы должны следить за ним в режиме реального времени», — сказала Воробей.

Стадион принимает не только футбольные, но и регбийные матчи. По словам агронома, поле можно перестроить для регби за несколько часов, однако уход за ним требуется 24 часа в сутки семь дней в неделю.

«Ростех Арена» построена в Калининграде в 2018 году для матчей чемпионата мира по футболу.