Агент Селюк заявил, что возможный запрет легионеров в Кубке России нарушает международные нормы

Футбольный агент Дмитрий Селюк в разговоре с сайтом Metaratings.ru раскритиковал возможное введение запрета на участие иностранных игроков в Кубке России, предложенное на встрече министра спорта Михаила Дегтярева с ассоциацией спортивных комментаторов.

Согласно мнению агента, данное решение нарушает международные нормы и может повлечь жалобы в УЕФА и ФИФА, поскольку фактически представляет собой дискриминацию по национальному признаку.

Министр спорта Михаил Дегтярев озвучил планы постепенного сокращения общего лимита легионеров в Российской Премьер-лиге (РПЛ): с сезона-2026/27 в заявку команд смогут включать максимум 10 иностранцев, причем одновременно на поле разрешат выпускать только пятерых. Сейчас лимит функционирует по формуле «13+8».