Агент Сафонов заявил о провале медосмотра Файзуллаевым для перехода в «Истанбул»

Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что переход полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» может сорваться из-за неудовлетворительных результатов медицинского обследования. Об этом сообщил Metaratings.ru.
По словам агента, сделка с «Истанбулом» представляется отличным вариантом для Файзуллаева.
«Но у меня есть общие знакомые, которые сказали, что Файзуллаев провалил медосмотр и не перейдет в „Истанбул Башакшехир“», — заявил Сафонов.
Он также выразил симпатию спортсмену, отметив его высокий интеллект на поле. Игровой стиль Аббосбека соответствовал бы испанскому футболу, добавил собеседник СМИ.
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