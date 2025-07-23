Агент Сафонов заявил о провале медосмотра Файзуллаевым для перехода в «Истанбул»

Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что переход полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» может сорваться из-за неудовлетворительных результатов медицинского обследования. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По словам агента, сделка с «Истанбулом» представляется отличным вариантом для Файзуллаева.

«Но у меня есть общие знакомые, которые сказали, что Файзуллаев провалил медосмотр и не перейдет в „Истанбул Башакшехир“», — заявил Сафонов.

Он также выразил симпатию спортсмену, отметив его высокий интеллект на поле. Игровой стиль Аббосбека соответствовал бы испанскому футболу, добавил собеседник СМИ.