Агент Сафонов заявил, что тренер «Балтики» Талалаев — один из лучших наставников старта РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью Metaratings.ru поделился мнением о наиболее успешных наставниках начала текущего чемпионата России по футболу (РПЛ). Среди лидеров Сафонов отметил итальянца Луку Челестини из ЦСКА, Михаила Галактионова («Локомотив»), Хазрета Дышекова («Ахмат») и других.

Особое внимание собеседника заслужил тренер «Балтики» Андрей Талалаев, приведший команду в РПЛ впервые в ее истории и обеспечив ей успешный старт турнира. По словам Сафонова, Талалаев достоин отдельного уважения, поскольку вывести клуб из Калининграда в элиту российского футбола и показать там достойные результаты — большая заслуга тренера.

По итогам первых туров «Балтика» уверенно расположилась на третьем месте в чемпионате, одержав ряд побед над именитыми соперниками, включая столичный «Спартак». Уже 14 сентября подопечные Талалаева сыграют с петербургским «Зенитом» на «Ростех-Арене».