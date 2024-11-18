Агент Овечкина Чистяков рассказал, что хоккеист внес некоторые изменения в предсезонную подготовку

Агент Александра Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с «Матч ТВ» прокомментировал подготовку нападающего «Вашингтон Кэпиталз» к предстоящему сезону.

По словам собеседника, хоккеист решил внести некоторые изменения в предсезонную подготовку. О том, что это за изменения, он говорить не стал.

«Не буду раскрывать какие — это его личное дело с тренером. Плюс, я считаю, Саша всегда играет на команду», — процитировал RT Чистякова.

Он также отметил, что Александру помог тот факт, что «Вашингтон» стал сильнее в этом сезоне.

Александр Овечкин забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач в 17 матчах в нынешнем сезоне НХЛ.