Агент Маркиньоса назвал спекуляциями сообщения о возможном переходе бразильца в сербскую «Црвену Звезду»

Агент защитника «Спартака» Маркиньоса Александр Саму в интервью для Metaratings.ru опроверг слухи о возможном переходе своего клиента в сербскую «Црвену Звезду».

Ранее Mozzart Sport сообщил, что клуб из Белграда намерен сделать предложение московской команде, а сам футболист якобы хочет поработать с главным тренером Деяном Станковичем, ранее возглавлявшим «Спартак».

«Это обычные спекуляции. У нас нет никакого предложения. Зовет ли его Станкович в "Црвену"? Нет. Маркиньос очень счастлив в "Спартаке"», – подчеркнул Саму.

В текущем сезоне РПЛ 25-летний бразилец провел 21 матч, забив 4 гола и отдав 4 результативные передачи. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет шесть миллионов евро.