Агент Лямкина назвал нелогичными слухи о продлении защитником контракта с «Ак Барсом»

Спортивный агент Александр Черных, представляющий интересы хоккеиста Никиты Лямкина, в разговоре с сайтом Metaratings.ru прокомментировал слухи, касающиеся переговоров о продлении контракта защитника с «Ак Барсом».

Агент назвал нелогичными разговоры о повышении зарплаты до окончания текущего сезона, подчеркнув, что спортсмен станет свободным агентом летом 2026 года.

Черных пояснил, что команда находится близко к финансовому лимиту лиги, поэтому рассчитывать на увеличение оклада бессмысленно. Переговоры лучше начинать ближе к зиме следующего хоккейного сезона.

В активе 29-летнего Лямкина 10 матчей и одна результативная передача в регулярном чемпионате КХЛ. «Ак Барс» идет седьмым в Восточном дивизионе, следующий поединок состоится 3 октября с командой «Амур».