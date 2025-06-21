Агент Кузьмичев заявил, что ЦСКА примет решение по Жемалетдинову после замены тренера
Агент полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев прокомментировал будущее игрока в армейском клубе. Об этом сообщил Metaratings.ru.
По слухам, Жемалетдинов и полузащитник Миралем Пьянич покинут ЦСКА. Однако на самом деле окончательное решение еще не принято, отметил Кузьмичев.
«С ЦСКА есть договоренность, что будущее по Жемалетдинову будет принято после назначения нового главного тренера команды», — пояснил агент.
В минувшем сезоне 28-летний Жемалетдинов сыграл за ЦСКА в 29 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.
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