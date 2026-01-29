Агент Коста заявил, что игрок «Фламенго» Уоллес еще не готов к переходу в «Зенит»

Бразильский агент Фабио Коста выступил с комментариями относительно возможного перехода атакующего игрока «Фламенго» Яна Уоллеса в российский клуб «Зенит» из Петербурга. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Специалист выразил сомнения в целесообразности немедленного подписания контракта между сторонами.

«Уоллес — хороший игрок, но он еще не готов к переходу в „Зенит“. Если петербургский клуб действительно хочет его приобрести, то им нужно еще следить за ним, а потом заключить предварительный контракт, но не платить сейчас», — высказался Коста.

Он указал на возможные проблемы с адаптацией спортсмена в российском футболе. Кроме того, у Уоллеса пока недостаточно футбольного интеллекта, считает агент.