Агент игрока «Ноа» Мулахусейновича назвал РПЛ запасным вариантом

Адмир Хусарич, агент нападающего армянского футбольного клуба «Ноа» Нардина Мулахусейновича, высказался об интересе к своему клиенту со стороны команд Российской премьер-лиги. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По словам представителя спортсмена, предложения из России рассматриваются как запасной вариант.

«Нардином интересуются „Ахмат“ и „Балтика“, но это резервные опции», — отметил агент.

Помимо команд из России, к услугам игрока проявляют интерес зарубежные клубы: польская «Легия», израильский «Маккаби» и венгерский «Ференцварош».