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    Агент Барбоза допустил отставку Галактионова из «Локомотива»

    «Локомотиву» придется сменить главного тренера Михаила Галактионова на фоне спортивного кризиса. Такое мнение выразил португальский футбольный агент Паулу Барбоза в беседе с сайтом Metaratings.ru.

    Специалист прокомментировал ситуацию после разгромного поражения железнодорожников от «Спартака» со счетом 0:4 в 13-м туре РПЛ сезона-2026/27.

    «Все идет к тому, что «Локомотиву» придется поменять главного тренера», — заявил Барбоза.

    Агент добавил, что руководству клуба также предстоит провести сделки в зимнее трансферное окно, чтобы сбалансировать состав команды.