Агент Барбоза допустил отставку Галактионова из «Локомотива»

«Локомотиву» придется сменить главного тренера Михаила Галактионова на фоне спортивного кризиса. Такое мнение выразил португальский футбольный агент Паулу Барбоза в беседе с сайтом Metaratings.ru .

Специалист прокомментировал ситуацию после разгромного поражения железнодорожников от «Спартака» со счетом 0:4 в 13-м туре РПЛ сезона-2026/27.

«Все идет к тому, что «Локомотиву» придется поменять главного тренера», — заявил Барбоза.

Агент добавил, что руководству клуба также предстоит провести сделки в зимнее трансферное окно, чтобы сбалансировать состав команды.