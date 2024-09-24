«Абзац» объяснил феномен полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова

В прошедшие выходные полузащитник второй раз подряд оформил дубль в матче против нижегородского «Пари НН». До этого он дважды забил в Оренбурге, догнав Глушенкова в списке бомбардиров.

Спортивные эксперты считают, что благодаря 19-летнему футболисту железнодорожники продолжают уверенную погоню за «Зенитом». Его успех во много объясняют следующим фактором: Батраков умеет находиться в нужное время в правильном месте. Кроме того, молодой игрок постоянно в движении и не всегда идет в прессинг, написало издание.