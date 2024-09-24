«Абзац» объяснил феномен полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова

«Абзац» объяснил феномен полузащитника московского «Локомотива» и игрока сборной России Алексея Батракова.
В прошедшие выходные полузащитник второй раз подряд оформил дубль в матче против нижегородского «Пари НН». До этого он дважды забил в Оренбурге, догнав Глушенкова в списке бомбардиров.
Спортивные эксперты считают, что благодаря 19-летнему футболисту железнодорожники продолжают уверенную погоню за «Зенитом». Его успех во много объясняют следующим фактором: Батраков умеет находиться в нужное время в правильном месте. Кроме того, молодой игрок постоянно в движении и не всегда идет в прессинг, написало издание.
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