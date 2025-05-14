24 мая на автодроме Moscow Raceway стартует сезон кольцевых автогонок на выносливость — REC*

На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

Российская серия гонок на выносливость — чемпионат, состоящий из пяти этапов, который проходит на лучших автодромах страны, где испытанию на выносливость подвергаются, как и пилоты, так и гоночная техника.

Гран-При — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе 4х часовая гонка на выносливость со звездами российского автоспорта. А также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, детский автослалом, полёты на вертолёте, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и уникальная гоночная техника — эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: REC* запомнится вам надолго!

Начало мероприятия — в 14:00 в субботу.

Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

Подробности на сайте https://superrace.ru/

Возрастное ограничение 0+

* Russian Endurance Challenge — Российская серия гонок на выносливость

Продавец: ООО «Тикетсклауд», ОГРН 1187746558560, ИНН 7703459471, адрес: 127051, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, б-р Петровский, д. 12, стр. 3.

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