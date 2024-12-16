21 декабря на Стадионе в Крылатском пройдут экстремальные соревнования в дисциплине Зимний суперкросс

Суперкросс — гонки на кроссовых мотоциклах по специальной грунтовой трассе с трамплинами, препятствиями и резкими повторами, которые проходят как и зимой, так и летом.

Зимний сезон 2024 года в столице откроют большие соревнования, где лучшие мотогонщики страны поборются за высшие награды в различных классах мотоциклов и возрастных категориях.

Зимний суперкросс — это настоящий праздник для всей семьи. В спортивной программе: 10 зрелищных заездов с участием более 100 российских пилотов в 5 быстрейших классах, борьба за подиум — и всё это с живым комментированием для зрителей. А также доступ в технический парк участников, дополнительные активности, вкусная еда и многое другое. Погрузиться в гоночную атмосферу можно будет еще больше, наблюдая за предстартовой процедурой и стартом с отдельной трибуны, расположенной прямо за спинами спортсменов.

Увлекательная борьба на трассе — эмоции, по которым мы все так скучали после гоночного лета!

Начало мероприятия — в 16:00 в субботу

Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

Категория 0+.

Подробная информация на сайте: www.excup.ru

Организатор: Индивидуальный Предприниматель Никаноров Вячеслав Юрьевич, ОГРНИП 324774600117436, адрес: г. Москва, Комсомольский проспект д. 35, кв. 72

Продавец: ООО «Тикетсклауд», ИНН 7703459471, ОГРН 1187746558560, адрес: г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Тверской, б-р Петровский, д. 12, стр. 3