19 апреля на автодроме Moscow Raceway пройдет старт сезона супергонки GT Cup*. Гран-при Москвы
На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.
GT Cup* — чемпионат, состоящий из пяти этапов, который проходит на лучших автодромах страны, где участвуют только автомобили «Порше».
Гран-при — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе — две массовые гонки и заезды на лучшее время прохождения круга гоночного трека «Тайм Атак».
А также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, детский автослалом, полеты на вертолете, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.
Увлекательная борьба на трассе и изящные гоночные суперкары — эмоции, которые мы все так любим! Гарантируем: GT Cup*. Гран-при Москвы запомнится вам надолго!
Начало мероприятия — в 12:00 в субботу.
Детям до семи лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.
Возрастное ограничение: 0+
*Кубок Гран Туризмо
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