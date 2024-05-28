Жалоба на действия финансового управляющего при организации и проведении торгов признана необоснованной﻿

Комиссия Управления рассмотрела жалобу гражданина Российской Федерации на действия организатора торгов – финансового управляющего при организации и проведении аукциона по продаже имущества должника

Согласно доводам жалобы финансовым управляющим нарушены требования к публикации информации в сообщении о проведении торгов и не представлены сведения, необходимые для перечисления платы за предмет торгов.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.