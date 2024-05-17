Сведения в отношении ООО «Техсервис Моторс» подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона﻿ | 360°

Russia360 17 мая 2024, 08:23 Сведения в отношении ООО «Техсервис Моторс» подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона﻿

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Сведения в отношении ООО «Техсервис Моторс» подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона﻿

Московское областное УФАС России рассмотрело обращение Администрации городского округа Жуковский Московской области о включении сведений в отношении ООО «Техсервис Моторс» в реестр недобросовестных участников аукциона

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Согласно представленным сведениям, ООО «Техсервис Моторс», признанное победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, не подписало договор в установленный законодательством Российской Федерации срок.

В связи с уклонением победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка, Администрация направила обращение в Московское областное УФАС России. Факт неподписания ООО «Техсервис Моторс» договора подтвержден представленными Администрацией документами. ООО «Техсервис Моторс» в рассмотрении обращения участие не принимало, доказательств, опровергающих позицию Администрации, не представило.

Изучив имеющиеся документы, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Техсервис Моторс» подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона.

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