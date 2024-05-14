Суд поддержал решение Управления о признании МКУ «Центр закупок» Раменского г.о. Московской области | 360°

Russia360 14 мая 2024, 09:33 Суд поддержал решение Управления о признании МКУ «Центр закупок» Раменского г.о. Московской области

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Суд поддержал решение Управления о признании МКУ «Центр закупок» Раменского г.о. Московской области нарушившим Закон о контрактной системе﻿

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении МКУ «Центр закупок» Раменского г.о. Московской области Закона о контрактной системе

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Ранее в Московское областное УФАС России поступила жалоба ООО «ЗападЭнергоСетьСтрой» на действия (бездействие) МКУ «Центр закупок» Раменского г.о. Московской области (Заказчик) при проведении закупок.

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «ЗападЭнергоСетьСтрой» обоснованной.

Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал МКУ «Центр закупок» Раменского г.о. Московской области в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-236788/2023).

Справочно:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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