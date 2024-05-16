Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Волоколамская дорожная передвижная механизированная колонна» | 360°

Russia360 16 мая 2024, 09:26 Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Волоколамская дорожная передвижная механизированная колонна»

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Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Волоколамская дорожная передвижная механизированная колонна» в реестр недобросовестных поставщиков

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Волоколамская дорожная передвижная механизированная колонна» в РНП*

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Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Муниципального учреждения «Лотошинский парк культуры и отдыха» о внесении сведений в отношении ООО «Волоколамская дорожная передвижная механизированная колонна» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по обустройству и восстановлению тротуаров на территории парка.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Волоколамская дорожная передвижная механизированная колонна» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-248370/2023).

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