Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Тулсо» в реестр недобросовестных поставщиков | 360°

Russia360 03 мая 2024, 08:49 Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Тулсо» в реестр недобросовестных поставщиков

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Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Тулсо» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Тулсо» в РНП*

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Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Комитета лесного хозяйства Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Тулсо» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку лесопожарного оборудования, бензомоторных пил в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», в целях модернизации материально-технической базы, специализированной лесопожарной техники и оборудования ГАУ МО «Центрлесхоз».

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Тулсо» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-9162/2024).

Справочно:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

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