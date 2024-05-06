Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ДСК АР Строй» в реестр недобросовестных поставщиков﻿ | 360°

Russia360 06 мая 2024, 08:32 Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ДСК АР Строй» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

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Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ДСК АР Строй» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «ДСК АР Строй» в РНП*

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Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МБУ Ленинского г.о. Московской области «Дорсервис» о внесении сведений в отношении ООО «ДСК АР Строй» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ленинский.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ДСК АР Строй» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-306279/2023).

Справочно:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

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