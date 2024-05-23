Суд поддержал постановление Управления о нарушении ООО «Т2 Мобайл» Закона о рекламе

ООО «Т2 Мобайл» надлежит выплатить штраф в размере 120 тыс. рублей

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им СМС-сообщения рекламного характера без предварительного согласия на получение рекламы.

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении Управление вынесло постановление о привлечении ООО «Т2 Мобайл» к административной ответственности в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.

Общество не согласилось с постановлением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Т2 Мобайл» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-33810/2024).