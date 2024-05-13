Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в Можайском городском округе | 360°

13 мая 2024, 09:50
Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в Можайском городском округе
Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в Можайском городском округе
Управление рассмотрело жалобу ООО «Транссервис» на действия Муниципального казенного учреждения Можайского городского округа Московской области «Управление административно-хозяйственной деятельности», Центра торгов при проведении запроса котировок на поставку противогололедного реагента
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Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении запроса котировок и нарушены права и законные интересы Заявителя.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссиипо осуществлению закупок Заказчика и выдало Муниципальному казенному учреждению Можайского городского округа Московской области «Управление административно-хозяйственной деятельности», Центру торгов обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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