Московское областное УФАС России рассмотрело дело в отношении компаний, рекламирующих займы под залог ПТС﻿ | 360°

Russia360 25 апреля 2024, 09:31 Московское областное УФАС России рассмотрело дело в отношении компаний, рекламирующих займы под залог ПТС﻿

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Московское областное УФАС России рассмотрело дело в отношении компаний, рекламирующих займы под залог ПТС﻿

Управление признало рекламу ООО «Лайк лизинг» и ООО «Премиум Лизинг» нарушающей требования законодательства Российской Федерации о рекламе

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Сотрудниками Московского областного УФАС России в сети «Интернет» выявлена контекстная реклама, вводящая потребителей в заблуждение («Займ под ПТС!»), с признаками нарушения пункта 2 части 3 статьи 5 и части 7 статьи 5 Закона о рекламе*.

Управление возбудило и рассмотрело дело в отношении ООО «Лайк лизинг» и ООО «Премиум Лизинг», которые размещали в сервисе «Яндекс.Директ» рекламу с заголовком «Займ под ПТС!» и признало ее нарушающей требования законодательства о рекламе.

Слоган, используемый в рекламе: «Займ под ПТС», не соответствует действительности, поскольку фактически деньги выдаются под залог автомобиля. Данный рекламный слоган вводит потребителя рекламы в заблуждение.

За нарушение Закона о рекламе в отношении рекламодателей будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП**.

Справочно:

*Согласно пункту 2 части 3 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе), недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, способе и дате изготовления, назначении, потребительских свойствах, об условиях применения товара, о месте его происхождения, наличии сертификата соответствия или декларации о соответствии, знаков соответствия и знаков обращения на рынке, сроках службы, сроках годности товара.

Частью 7 статьи 5 Закона о рекламе установлено, что не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

**В соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП, нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 6 настоящей статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

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