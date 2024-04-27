Московское областное УФАС России признало ООО «Восвет» нарушившим Закон о рекламе﻿ | 360°

Russia360 27 апреля 2024, 08:29 Московское областное УФАС России признало ООО «Восвет» нарушившим Закон о рекламе﻿

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Московское областное УФАС России признало ООО «Восвет» нарушившим Закон о рекламе﻿

Московское областное УФАС России признало ООО «Восвет» нарушившим Закон о рекламе

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Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой ветеринарной клиники с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе.

Справочно:

Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.

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