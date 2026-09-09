Жителям Дальнего Востока могут разрешить поездки в Китай на своих авто

Жители приграничных регионов России скоро смогут пересекать границу с КНР на личных автомобилях. Однако для этого нужно преодолеть ряд бюрократических препятствий, сообщил «ФедералПресс» .

На Восточном экономическом форуме объявили, что Россия и Китай готовят соглашение, которое упростит пересечение границы на автомобилях. Это будет доступно жителям Дальнего Востока, Забайкалья и Приамурья.

Пункты пропуска уже подготовили к приему личных машин. Например, пункт «Пограничный» в Приморье после ремонта стал пропускать до 1300 машин в день вместо 144. В «Краскино» также заканчивают ремонт, и пропускная способность составит 750 машин в сутки.

Однако есть проблема: российские права в Китае не действуют. Для вождения в КНР нужно оформить временное китайское разрешение на вождение, получить временные номера на машину и разрешение на ее движение.

Если соглашение подпишут, то процесс будет следующим: заранее оформляется электронная декларация на машину, затем происходит пересечение границы, получение временных китайских прав, номеров и страховки.

Важный вопрос — насколько упростят эту процедуру. Если оформление будет через Госуслуги, это значительно ускорит процесс. Однако есть опасения по поводу возможных очередей.

Эксперты считают, что пропускная способность пунктов пропуска сейчас достаточна, и если внедрят систему предварительной регистрации, как в Китае, то очередей не будет. Это развитие отношений между Россией и Китаем может стимулировать бизнес на приграничных территориях, так как появятся новые сервисы для автовладельцев.