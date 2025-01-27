Жители Удмуртии ответят в суде за обман свыше 50 человек при продаже автомобилей

Следователи передали в суд уголовное дело против четырех жителей Глазова, обвиняемых в мошенничестве при продаже машин. Об этом сообщает сайт izhlife.ru со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.
По версии следствия, в 2018–2023 годах злоумышленники обманывали клиентов при оформлении кредитов, намеренно завышая стоимость приобретаемых автомобилей. От действий мошенников пострадали 53 человека. Размер общего ущерба превысил семь миллионов рублей.
Кроме того, двое обвиняемых бросили бутылку с горючей жидкостью в автомобиль клиентки, которая пыталась помешать незаконному получению денежных средств. В ближайшее время подсудимым объявят приговор.
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