Жители Подмосковья стали больше интересоваться родовыми усадьбами литераторов

Жители Подмосковья стали чаще планировать поездки в усадьбы, связанные с писателями и поэтами. Аналитики «МегаФона» изучили трафик и выяснили, какие поместья привлекают туристов больше всего.

Всего в области около 200 дворянских усадеб и советских дач, принадлежавших семьям русских поэтов и писателей. Самым популярным стал музей-заповедник Пушкина, объединяющий усадьбы в Захарове и Больших Вяземах. Трафик на его сайте за год вырос почти вшестеро. Второе и третье место разделили усадьбы «Мелихово», принадлежавшая Антону Чехову, и «Даровое» недалеко от Зарайска, где вырос Федор Достоевский.

Также туристы интересуются усадьбами, не связанными с литературой. В 30 раз возрос интерес к усадьбе «Белая дача», где появился музей памяти семьи последнего русского императора Николая II. В топ-3 вошли усадьба Апраксиных и «Остафьево».

Популярностью пользуется и музей-заповедник Менделеева и Блока, объединяющий усадьбы «Шахматово», «Боблово» и «Тараканово» на северо-западе Подмосковья. В нем недавно для удобства посетителей появилось новое телеком-оборудование.

«С помощью новой базовой станции инженеры смогли обеспечить территорию музея‑заповедника связью и мобильным интернетом с максимальной скоростью свыше 190 мегабит в секунду. Теперь наши абоненты смогут с большим комфортом прикасаться к прошлому и делиться своими впечатлениями в соцсетях на высоких скоростях», — рассказал директор компании по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Всего с начала года трафик на сайтах родовых поместий вырос на 18%.