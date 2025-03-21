Женщина погибла под колесами трамвая в Краснодаре

Трамвай насмерть сбил пожилую женщину в Краснодаре. Трагедия произошла на улице Ставропольской. Об этом сообщил сайт kubanpress.ru со ссылкой на представителей краевой полиции.
Транспортное средство не смогло вовремя остановиться перед пешеходным переходом, несмотря на попытку водителя применить экстренное торможение. В результате дорожного происшествия пожилая женщина, 1933 года рождения, скончалась от полученных травм до прибытия медиков.
Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства аварии. Проводится проверка.
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