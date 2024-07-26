Зампредседателя правительства Чернышенко: количество автотуристических поездок увеличится до 50 миллионов в год

По прогнозам, к 2030 году количество автотуристических поездок увеличится почти в два раза до 50 миллионов в год. Об этом сообщили «Государственные новости» .

На национальном портале «Путешествуем.рф» уже опубликованы первые 50 маршрутов для путешественников на машинах. Они включают в себя 47 регионов России, отметил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

По его словам, правительство разработало стратегию по развитию автотуризма, которая направлена на создание комфортных условий для путешествий по российским автодорогам.

Кроме того, Чернышенко добавил, что представленные маршруты объединяют одни из самых популярных достопримечательностей, доступных для посещения на авто. В рамках этих направлений планируют построить новые парковки, кафе и гостиницы, а также улучшить качество сотовой связи и состояния дорожного покрытия.