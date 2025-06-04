Замглавы АТА Мкртчян рассказал о росте популярности сафари-туров по Африке среди россиян

В последнее время среди жителей России наблюдается рост интереса к экзотическим путешествиям, в частности, к сафари по африканскому континенту. Этот вид отдыха не может сравниться по популярности с традиционными курортными направлениями, однако его уникальность привлекает определенную категорию путешественников, сообщил вице-президент Альянса туроператоров России (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с News.ru .

«Сафари-туры мы продаем пачками. Отправляются в них от 1,5 до двух тысяч человек ежегодно. Да, это не семь миллионов, как в Турцию. Но две тысячи человек на африканских сафари в год — это тоже неплохо», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что такие поездки «абсолютно безопасны, ничего экстремального в них нет». Участники передвигаются на защищенном транспорте, а дикие животные, такие как львы и гепарды, не могут на них напасть, уточнил Мкртчян.