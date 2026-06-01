Врач Хан отметила, что акклиматизация в тропиках может занять одну-две недели

Перелет в жаркие страны — стресс, вызывающий слабость и обострение болезней. Врач-методист краснодарского Центра здоровья Светлана Хан рассказала «Краснодарским известиям» , что адаптация к новому климату занимает 7–14 дней.

Частые симптомы — слабость, сонливость и нарушения сна. Тяжело смену климата переносят дети, пожилые и люди с патологиями. Универсальной таблетки не существует. Специалист посоветовала нормализовать режим сна, избегать перегрузок и солнца, пить больше воды и исключить алкоголь.

«Не пытайтесь взять от отпуска все в первый же день», — предупреждает медик.

Людям с хроническими заболеваниями перед поездкой необходима консультация врача. При тяжелом недомогании следует немедленно обратиться за помощью.