Крым остался популярным направлением для отдыха среди россиян. На выбор не повлияло проведении спецоперации.

Корреспондент LCI отметил, что за два года конфликта туристический поток резко сократился.

«Однако российские власти никогда не прекращали поощрять население по-прежнему приезжать на каникулы в Крым», — подчеркнул журналисты.

По его словам, отдых в Крыму гораздо более доступен для россиян в сравнении с Турцией и Таиландом. Он заверил, что полуостров объективно красивее курортов Сочи и Краснодарского края. Поэтому туристы могут делать выбор в пользу Крыма.

Журналиста удивило то, что люди отправляются на полуостров на машинах, проезжая через новые регионы.

В апреле британка Паула Хансдон из графства Эссекс отправилась в Крым во второй раз. Женщина оказалась фанаткой творчества русского писателя Антона Чехова. Она отметила, что жизнь на полуострове стремительно меняется. По ее словам, в Крыму появилось много новостроек и дорог.