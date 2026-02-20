Внутренний туризм в России вышел на новый уровень

Россияне все чаще стали выбирать отдых внутри страны — это стало не временной мерой, а тенденцией. Только за новогодние праздники на путешествия потратили рекордные 80,7 миллиарда рублей.

Лидерами спроса стали Москва и Подмосковье. По данным «Яндекс Путешествий», в столичный регион чаще всего приезжают туристы из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской и Самарской областей.

«Статистика говорит сама за себя: мы ежегодно входим в топ самых посещаемых регионов, чем очень гордимся», — отметила замминистра культуры и туризма Московской области Мария Баюх.

По ее словам, в регионе свыше 1400 гостиниц и 100 глэмпингов, а среднегодовая загрузка составляет 70% — это очень высокий показатель.

Бронируют отели чаще всего с помощью онлайн-сервисов. Они дают туристам возможность сравнивать варианты, быстро сделать выбор, безопасно оплатить размещение и заранее спланировать маршрут.

Агрегаторы помогают не только гостям, но и бизнесу. Маленькие гостиницы не могут привлекать постояльцев столь активной рекламой, а благодаря интернет-сервисам они получили возможность бороться за внимание клиентов на равных.