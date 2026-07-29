Власти восстановят старинные санатории на Кавказских Минводах

В городах Кавказских Минеральных Вод планируют восстановить несколько исторических санаториев и особняков начала XX века и приспособить их под современные круглогодичные курорты, передает Life.ru .

Власти Ставропольского края планируют восстановить в городах Кавказских Минеральных Вод несколько исторических санаториев и особняков начала XX века. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что в этих зданиях могут открыть современные круглогодичные курортные комплексы.

Один из таких проектов уже завершили. В 2024 году после реконструкции открылось здание санатория «Кисловодск», построенное в 1930-е годы. Работы провели по механизму государственно-частного партнерства.

После реставрации объект стал пятизвездочным курортом на 276 гостей. Инвестор получил льготный кредит под 6% на восстановительные работы.

К началу 2027 года в Ессентуках власти рассчитывают завершить реконструкцию санатория «Азау» и дома врача Безбедовича. На их базе должен появиться многофункциональный круглогодичный комплекс «Санаторий Воронеж».

Регион также ищет инвесторов для восстановления Дома Щербакова 1902 года в Ессентуках. Еще по двум особнякам начала прошлого века работа идет в Кисловодске и Пятигорске.