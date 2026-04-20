Власти Петербурга предложили отменить визы для граждан Турции
За последний год число гостей из Турции в Санкт-Петербурге увеличилось вдвое. Северная столица привлекает иностранцев не только деловыми, но и культурными возможностями. Для дальнейшего развития туристического потока из Турции комитет по внешним связям предлагает отменить визы для турецких граждан, сообщил Petrograd.
По данным за первый квартал 2026 года, пассажиропоток на рейсах между Санкт-Петербургом и Стамбулом вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив отметку в 200 тысяч туристов. За весь 2025 год число посетителей из Турции увеличилось на 65%, а в 2026 году их количество стало вдвое больше, чем годом ранее. В прошлом году россияне посетили Турцию семь миллионов раз, в то время как турки побывали в Санкт-Петербурге всего 70 тысяч раз.
В аэропорту и комитете по внешним связям подчеркнули необходимость продвижения Санкт-Петербурга за рубежом и развития связей с иностранными партнерами. В комитете предложили отменить визы для граждан Турции, отметив, что многие из 7 миллионов турецких граждан, регулярно совершающих зарубежные поездки, стали реже получать визу для посещения России. Для сравнения, в 2014–2015 годах, когда виза не требовалась, Санкт-Петербург посетили до 500 тысяч гостей из Турции, а спустя 10 лет их осталось всего 150 тысяч.
Туристов из Турции интересуют такие места, как Петергоф и Царское Село. Многие из них знакомы с русской классической литературой, в частности с творчеством Достоевского. В основном это платежеспособный средний класс. По данным гостиниц «Англетер» и «Астория», постояльцев из Турции стало вдвое больше по сравнению с периодом до эпидемии COVID-19, и сейчас они составляют 3% от всех клиентов.