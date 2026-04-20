Власти Петербурга предложили отменить визы для граждан Турции

За последний год число гостей из Турции в Санкт-Петербурге увеличилось вдвое. Северная столица привлекает иностранцев не только деловыми, но и культурными возможностями. Для дальнейшего развития туристического потока из Турции комитет по внешним связям предлагает отменить визы для турецких граждан, сообщил Petrograd .

По данным за первый квартал 2026 года, пассажиропоток на рейсах между Санкт-Петербургом и Стамбулом вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив отметку в 200 тысяч туристов. За весь 2025 год число посетителей из Турции увеличилось на 65%, а в 2026 году их количество стало вдвое больше, чем годом ранее. В прошлом году россияне посетили Турцию семь миллионов раз, в то время как турки побывали в Санкт-Петербурге всего 70 тысяч раз.

В аэропорту и комитете по внешним связям подчеркнули необходимость продвижения Санкт-Петербурга за рубежом и развития связей с иностранными партнерами. В комитете предложили отменить визы для граждан Турции, отметив, что многие из 7 миллионов турецких граждан, регулярно совершающих зарубежные поездки, стали реже получать визу для посещения России. Для сравнения, в 2014–2015 годах, когда виза не требовалась, Санкт-Петербург посетили до 500 тысяч гостей из Турции, а спустя 10 лет их осталось всего 150 тысяч.

Туристов из Турции интересуют такие места, как Петергоф и Царское Село. Многие из них знакомы с русской классической литературой, в частности с творчеством Достоевского. В основном это платежеспособный средний класс. По данным гостиниц «Англетер» и «Астория», постояльцев из Турции стало вдвое больше по сравнению с периодом до эпидемии COVID-19, и сейчас они составляют 3% от всех клиентов.