Вице-президент РСТ Мохов призвал туристов проверять сохранность багажа сразу

Вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов в интервью телеканалу «Москва 24» объяснил, как следует действовать при краже вещей во время поездки. По его словам, оперативная подача заявления в транспортную полицию поможет значительно ускорить процесс разбирательства.

Эксперт прокомментировал недавний инцидент, о котором сообщил телеграм-канал SHOT: у россиянки, летевшей из Казахстана во Вьетнам, украли около 300 тысяч рублей прямо во время полета, однако пропажу она обнаружила только при заселении в апартаменты.

Мохов указал, что главной ошибкой многих туристов является то, что они не проверяют сохранность багажа сразу. Если поднять шум непосредственно на борту самолета или в движущемся поезде, злоумышленника будет гораздо легче вычислить по горячим следам. При этом преступники также понимают это и идут на хитрости: например, подкладывают в конверт с деньгами фальшивые купюры, а вместо дорогостоящей техники оставляют в сумке предметы сопоставимого веса.

В любом случае, как только факт пропажи был обнаружен, необходимо незамедлительно написать заявление в транспортную полицию, сотрудники которой должны находиться в каждом аэропорту или на железнодорожном вокзале. В документе следует подробно указать все обстоятельства случившегося, включая номер рейса или поезда и перечень похищенных ценностей.