Вице-президент РСТ Горин: стоимость отдыха на Черном море выросла на 10-15% | 360°

Путешествия 17 мая 2024, 11:29 Вице-президент РСТ Горин: стоимость отдыха на Черном море выросла на 10-15%

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Стоимость отдыха на курортах Краснодарского края в этом году выросла на 10-15%. Там наблюдается дефицит гостиниц определенного класса, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, стоимость летнего отдыха на черноморском побережье зависит от цены на авиа- и железнодорожные билеты. В самый разгар сезона стоимость одного билета может быть выше 25 тысяч рублей.

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Сейчас средний чек путешествия составляет 79 тысяч рублей на двоих на неделю, отметил Горин.