Вице-президент РСТ Горин: спрос на речные круизы из Москвы вырос на 10-15%

На сегодняшний день речные круизы становятся все более популярными не только среди пенсионеров, но и у молодежи и семей с детьми. В этом году спрос на такие путешествия из Москвы вырос на 10-15%, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин «Москве 24».

По словам эксперта, сейчас доступны короткие, средние и длинные маршруты. Так, за два-три дня можно посмотреть города на Волге — Мышкин, Углич, Рыбинск, Нижний Новгород. Чуть дольше займет путь до Санкт-Петербурга или Карелии. За две недели можно добраться до Казани или Ростова-на-Дону с заходом в Ярославль.

Цены на речные круизы отличаются в зависимости от типа теплоходов. Так, самый бюджетный вариант будет стоить пять-семь тысяч рублей в сутки. За люксовый теплоход придется отдать около 12–20 тысяч, отметил Горин.