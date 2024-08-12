Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с изданием kp.ru рассказал, что самым популярным зарубежным курортом остается Турция. В летнем сезоне, по предварительным прогнозам, там планируют отдохнуть до семи миллионов россиян.

Что касается самых бюджетных и доступных направлений, то в лидерах по-прежнему находится Абхазия. Как отметил Горин, там можно отдохнуть по цене от 83 тысяч рублей на двоих и меньше.

Цены на отдых в Египте и ОАЭ начинаются от 100 тысяч рублей за двоих человек. В Таиланде, Индонезии и на Шри-Ланке нужно отдать за отдых минимум 250 тысяч рублей, добавил эксперт.