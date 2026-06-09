Вице-президент РСТ Горин рассказал, что турпоток во Вьетнам увеличился за счет прямых перелетов и чартерных рейсов из РФ

Вьетнам становится все более популярным направлением для летнего отдыха у россиян. По прогнозам Минэкономразвития, в этом году турпоток в страну может превысить один миллион человек. О причинах роста спроса в эфире «Авторадио» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Эксперт отметил, что укрепление рубля на 30% и более сделало международные путешествия более доступными. Это привело к снижению цен на ряд направлений.

«Крепкий рубль стимулирует международные путешествия именно доступностью. Фактически укрепление на 30% и более привело по ряду направлений даже к снижению цен», — пояснил эксперт.

Вьетнам занимает третье место среди популярных направлений после Турции и Египта. Он демонстрирует двукратный рост туристических поездок на протяжении двух лет подряд. Наличие прямых перелетов и чартерных рейсов из России делает путешествие в страну еще более привлекательным. Это снижает средний чек на 20–30% по сравнению с обычными регулярными авиаперелетами.

Специалист отметил, что Вьетнам особенно популярен среди семейных туристов. В стране можно совместить пляжный отдых с экскурсиями. Среди преимуществ направления выделяют развитую туристическую инфраструктуру, хороший сервис и удачное соотношение цены и качества.