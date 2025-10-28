Вице-президент РСТ Горин рассказал, что автотуризм набирает популярность среди россиян

Для коротких путешествий россияне все чаще выбирают автомобильные поездки по соседним городам. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил «Москве 24» , что жители столицы часто отправляются в города Золотого кольца России — Владимир, Суздаль, Ярославль.

По словам специалиста, средняя стоимость одного дня путешествия составляет около семи тысяч рублей, в зависимости от транспортных расходов и категории гостиницы.

Лидером среди международных направлений остается Турция, а также популярны Египет, Таиланд и Вьетнам. В ноябре ключевым фактором для поездок за границу становятся школьные каникулы, а также возможность совместить отпуск с праздничными днями, добавил Горин.

Эксперт отметил, что в этом году у россиян стал популярен Китай, особенно остров Хайнань, туры на который стоят от 150 тысяч рублей на двоих. На рост выездного туризма повлияли укрепление рубля, увеличение объема авиаперевозок и конкурентные цены на перелеты.