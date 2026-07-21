Вице-президент РСТ Горин допустил, что спрос на поездки в КНР продолжит расти

Китай продлил безвизовый режим для граждан России до конца декабря 2027 года. На этом фоне число поездок россиян в КНР в первом полугодии 2026 года выросло как минимум на 30%, передает «Ридус» .

Китай продлил безвизовый режим для граждан России до конца декабря 2027 года. По новым правилам владельцы обычных загранпаспортов могут находиться в стране без визы до 30 дней.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что после отмены виз россияне стали заметно чаще ездить в Китай. По его оценке, потолок роста спроса это направление еще не достигло.

«За первое полугодие 2026 года число зарубежных поездок россиян по миру увеличилось на 8%. Даже на таком фоне рост посещений Китая остается внушительным и составляет не менее 30%», — утчонил Горин.

Он добавил, что КНР стала удобным пересадочным узлом, а развитию турпотока помогают комбинированные туры, крепкий рубль и относительно доступные авиабилеты. По словам эксперта, безвизового периода в 30 дней достаточно для туризма, поскольку стандартные поездки обычно занимают 7-14 дней. Для работы и учебы, напомнил Горин, нужны специальные визы.